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среда, 26 декабря 2018 20:45

Работницу столичного банка поймали на взятке

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Руководитель структурного подразделения киевского банка требовала взятки при реализации банковского имущества.

"Полицейские выяснили, что руководитель финансового учреждения организовала преступную "схему" получения средств. Эта схема действовала с ноября этого года. Было установлено, что за реализацию имущества банка по заниженной стоимости должностное лицо требовало почти миллион гривен", - говорится в сообщении Департамента коммуникаций Национальной полиции.

26 декабря злоумышленницу задержали при получении очередного транша взятки в размере $5000.

Автор: Полиция
  Сотрудница киевского банка попалась на вымогании 1 млн грн при реализации банковского имущества
Сотрудница киевского банка попалась на вымогании 1 млн грн при реализации банковского имущества

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Женщине инкриминируют подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: Полиция
  Сотрудница киевского банка попалась на вымогании 1 млн грн при реализации банковского имущества
Сотрудница киевского банка попалась на вымогании 1 млн грн при реализации банковского имущества

Чиновники с АО "Укргаздобыча" получили 16,8 млн грн откатов на госзакупках. При задержании чиновники попытались выбросить из окна пачки наличных.

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