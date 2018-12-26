Работницу столичного банка поймали на взятке

Руководитель структурного подразделения киевского банка требовала взятки при реализации банковского имущества.

"Полицейские выяснили, что руководитель финансового учреждения организовала преступную "схему" получения средств. Эта схема действовала с ноября этого года. Было установлено, что за реализацию имущества банка по заниженной стоимости должностное лицо требовало почти миллион гривен", - говорится в сообщении Департамента коммуникаций Национальной полиции.

26 декабря злоумышленницу задержали при получении очередного транша взятки в размере $5000.

Автор: Полиция Сотрудница киевского банка попалась на вымогании 1 млн грн при реализации банковского имущества

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Автор: Полиция Сотрудница киевского банка попалась на вымогании 1 млн грн при реализации банковского имущества

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