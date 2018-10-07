Работница Укрпочты течение года присваивала деньги

В Мариуполе Донецкой области судят сотрудницу Укрпочты, которая присвоила 50 тыс. грн. Фото - sud.ua

В Мариуполе Донецкой области судят сотрудницу Укрпочты, которая присвоила 50 тыс. грн.

Делала это в течение года при корректировке данных финансово-хозяйственной деятельности, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"В течение 2014 обвиняемая, злоупотребляя доверием руководства и используя электронно-вычислительную технику, при корректировке данных финансово-хозяйственной деятельности центра присвоила деньги, принадлежащие Укрпочте. Общая сумма убытков, которые правонарушительница нанесла предприятию - более 50 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

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Обвинительный акт по отношению к женщине-оператору прокуратура согласовала и направила в суд.

В Одессе сотрудница "Укрпочты" больше года получала пенсию другой женщины, которая находилась в Израиле.