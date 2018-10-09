"Пытали больше года": доказали вину родителей, которые убили 3-летнего сына

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Просмотров: 261
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 243
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 846
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
Просмотров: 1440
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 324
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
Просмотров: 2484
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 756
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
4 Просмотров: 9009
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3357
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5517
Фото
Все фото
14
4
24
9
5
Разбитые окна и крыши: показали фото разрушений вблизи горящего арсенала
Разбитые окна и крыши: показали фото разрушений вблизи горящего арсенала
Жители прилегающих к арсеналу сел жалуются в полицию
Жители прилегающих к арсеналу сел жалуются в полицию
Взрывы на Черниговщине: что рассказали эвакуированные
Взрывы на Черниговщине: что рассказали эвакуированные
&quot;Думала, горит вся Ичня. Как была в пижаме, так и побежала&quot; - очевидеца о взрывах на военном складе
"Думала, горит вся Ичня. Как была в пижаме, так и побежала" - очевидеца о взрывах на военном складе
Снаряды из военного арсенала разлетаются до райцентра: опубликовали фото
Снаряды из военного арсенала разлетаются до райцентра: опубликовали фото
Видео
Все видео
Взрывы на военном арсенале показали на видео с высоты птичьего полета
Взрывы на военном арсенале показали на видео с высоты птичьего полета
Взрывы на арсенале: последние новости и видео, что происходит вокруг
Взрывы на арсенале: последние новости и видео, что происходит вокруг
250-тысячный город остался без воды
250-тысячный город остался без воды
Показали видео масштабных взрывов на складах боеприпасов под Черниговом
Показали видео масштабных взрывов на складах боеприпасов под Черниговом
На Черниговщине взорвался склад боеприпасов: все, что известно (обновляется)
На Черниговщине взорвался склад боеприпасов: все, что известно (обновляется)
Интервью
1/5
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
Просмотров: 1440
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 729
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1413
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5436
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9774
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1053
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
вторник, 09 октября 2018 19:35

"Пытали больше года": доказали вину родителей, которые убили 3-летнего сына

  Комментировать
&quot;Пытали больше года&quot;: доказали вину родителей, которые убили 3-летнего сына
В харьковском суде доказали вину родителей, которые до смерти замучили 3-летнего сына. Фото: rbc.ua

Харьковская городская прокуратура №2 доказала в суде вину родителей, которые до смерти замучили 3-летнего сына. Мальчик умер в результате голода и постоянного физического и психологического насилия в прошлом году. По приговору Октябрьского райсуда Харькова сегодня, 9 октября, горе-родителям назначили наказания. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Отцу погибшего мальчика назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Это - максимально возможное наказание согласно санкции статей. Мать приговорили к 8 годам за решеткой", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мать заморила голодом двух месячных малышей

Ранее судимый мужчина систематически избивал своего малыша. Издевался на глазах у матери. Та в свою очередь даже не пыталась заступиться за сына.

Август 2017-го. Очередное избиение. Мальчику сломали ногу. Прошло несколько дней и ребра. Малыш перестал ходить. Однако вместо больницы ребенка продолжили пытать. В результате непрерывных издевательств 3-летний ребенок получил тяжелую черепно-мозговая травму. Все это время мальчик страдал от физической боли. Долгое время ничего не ел. После малыш впал в кому.

Знакомая матери, что пришла в гости, вызвала "скорую". 26 сентября 2017 ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. У малыша было серьезное физическое истощение и многочисленные телесные повреждения. Утром на следующий день ребенок умер, так и не придя в сознание.

По заключению экспертов, смерть наступила в результате голода и постоянного физического и психологического насилия. Это имело характер особого мучения и продолжалось более года.

До того, как убийца собственного сына услышал приговор, находился под стражей. Мать, которая тогда была беременна и впоследствии родила ребенка, под домашним арестом. По требованию прокуратуры сразу после вынесения приговора суд изменил женщине меру пресечения. Горе-мать взяли под стражу в зале суда.

Ранее 31-летнего мужчину подозревали в истязании сына. Также умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч.1 ст. 127, ч.1 ст. 122, ч. 2 ст. 121 УК Украины). А 27-летнюю женщину - в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ст. 166, ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Кроме того, сейчас начали судебное разбирательство в отношении директора центра соцслужб. Подозревают в халатности, приведшей к гибели ребенка (ч. 2 ст. 367 УК Украины). По предварительным данным, чиновница организовывала проверку по заявлению дяди погибшего мальчика только "на бумаге". Поэтому фактически в помещение специалисты не приходили. Женщину отстранили от должности.

В Белой Церкви Киевской области 41-летняя женщина набросилась с канцелярским ножом на 13-летнего сына. Парень в тот момент спал. После первого удара проснулся и смог спрятаться.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Пытали больше года": доказали вину родителей, которые убили 3-летнего сына». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
октября

Известных украинцев расстреляли в российском лагере

Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация

Че Гевару военным сдал местный художник

Джон Леннон: "Я всегда был фриком"

Самое читаемое
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
14
 Просмотров: 111752
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 56413
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 48735
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово &quot;Украина&quot;
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"
31
 1 Просмотров: 36963
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 32277
Происшествия
В столице произошла авария с участием полицейского авто
В столице произошла авария с участием полицейского авто Просмотров: 270
Взрывы на военном арсенале показали на видео с высоты птичьего полета
Взрывы на военном арсенале показали на видео с высоты птичьего полета
 Просмотров: 819
Дефицитные боеприпасы со складов в Ичне были вывезены
Дефицитные боеприпасы со складов в Ичне были вывезены Просмотров: 585
Пятиклассница сломала обе руки во время урока
Пятиклассница сломала обе руки во время урока Просмотров: 1917
Бизнесмена истязали до смерти в собственной квартире
Бизнесмена истязали до смерти в собственной квартире Просмотров: 2313
Больше всего комментируют
17
"Готовы на сделку с дьяволом" - в России озвучили планы на Украину
13
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
6
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
5
Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
5
"Миротворец" внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами
Голосов: 576
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua