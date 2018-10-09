"Пытали больше года": доказали вину родителей, которые убили 3-летнего сына

В харьковском суде доказали вину родителей, которые до смерти замучили 3-летнего сына. Фото: rbc.ua

Харьковская городская прокуратура №2 доказала в суде вину родителей, которые до смерти замучили 3-летнего сына. Мальчик умер в результате голода и постоянного физического и психологического насилия в прошлом году. По приговору Октябрьского райсуда Харькова сегодня, 9 октября, горе-родителям назначили наказания. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Отцу погибшего мальчика назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Это - максимально возможное наказание согласно санкции статей. Мать приговорили к 8 годам за решеткой", - говорится в сообщении.

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Ранее судимый мужчина систематически избивал своего малыша. Издевался на глазах у матери. Та в свою очередь даже не пыталась заступиться за сына.

Август 2017-го. Очередное избиение. Мальчику сломали ногу. Прошло несколько дней и ребра. Малыш перестал ходить. Однако вместо больницы ребенка продолжили пытать. В результате непрерывных издевательств 3-летний ребенок получил тяжелую черепно-мозговая травму. Все это время мальчик страдал от физической боли. Долгое время ничего не ел. После малыш впал в кому.

Знакомая матери, что пришла в гости, вызвала "скорую". 26 сентября 2017 ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. У малыша было серьезное физическое истощение и многочисленные телесные повреждения. Утром на следующий день ребенок умер, так и не придя в сознание.

По заключению экспертов, смерть наступила в результате голода и постоянного физического и психологического насилия. Это имело характер особого мучения и продолжалось более года.

До того, как убийца собственного сына услышал приговор, находился под стражей. Мать, которая тогда была беременна и впоследствии родила ребенка, под домашним арестом. По требованию прокуратуры сразу после вынесения приговора суд изменил женщине меру пресечения. Горе-мать взяли под стражу в зале суда.

Ранее 31-летнего мужчину подозревали в истязании сына. Также умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч.1 ст. 127, ч.1 ст. 122, ч. 2 ст. 121 УК Украины). А 27-летнюю женщину - в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ст. 166, ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Кроме того, сейчас начали судебное разбирательство в отношении директора центра соцслужб. Подозревают в халатности, приведшей к гибели ребенка (ч. 2 ст. 367 УК Украины). По предварительным данным, чиновница организовывала проверку по заявлению дяди погибшего мальчика только "на бумаге". Поэтому фактически в помещение специалисты не приходили. Женщину отстранили от должности.

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