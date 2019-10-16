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среда, 16 октября 2019 14:44

Пятые сутки ищут чиновника городского совета: что известно

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Пятые сутки ищут чиновника городского совета: что известно
На озере Любязь в Любешовском районе Волынской области пятый день ищут чиновника Луцкого городского совета 35-летнего Алексея Веремийчика.  Фото - facebook.com/oleksii.kusner

На озере Любязь в Любешовском районе Волынской области пятый день ищут чиновника Луцкого городского совета 35-летнего Алексея Веремийчика. Он перевернулся на лодке.

На сегодня работает две группы водолазов из областной службы Чрезвычайных ситуаций. Также в поисковой операции участвуют родные, друзья и волонтеры, рассказал корреспонденту Gazeta.ua Владимир Нестеров из пресс-службы ГСЧС области.

"Люди работали четверо суток, сейчас их заменили. Сегодня пятый день как ищут человека. Поиски осложняются из-за заиления озера. За пять дней водолазы и спасатели уже прошли почти все озеро, обследовали дно. Достаточно тяжело работать, потому что озеро большое, а вода мутная, видимость - не более метра", - рассказал Владимир Нестеров.

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Александр Грановский, Сергей Омельянчук и Иван Дышко, которые были в лодке с Веремийчиком, путаются в показаниях. Об этом рассказала жена пропавшего Анна Веремийчик.

"Все трое дают несогласованные показания. И никоим образом не способствуют поискам пропавшего. Не могу понять, почему основные свидетели могут лечить по больницам боль в горле, охлаждение, в то время, как мы ищем вести пропавшего человека", - говорит Анна.

Добавила, что к поискам привлекли вертолет, который может максимально низко пролететь над водой. Его предоставили бесплатно.

Территорию поиска расширили, ищут в соседних селах и местностях.

Алексей Веремийчик - директор департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета. 12 октября отправился с тремя товарищами на отдых. Мужчины поплыли рыбачить на озере. Из-за сильного ветра в 600 м от берега их лодка перевернулась. Трое остались на месте, а Веремийчик решил плыть к берегу и позвать на помощь. Больше его не видели. Его товарищей спасли другие рыбаки.

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16
октября

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