Фото: News

Во Львове пять человек отравились угарным газом.

Как отмечается, случаи отравления произошли в двух местах во вторник, 11 января, передает "Гал-инфо".

Первый случай произошел 11 февраля в 21:10 г Орел, в квартире дома по ул. Богуна, 6, отравились угарным газом, 3 лица, которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения г. Львов.

Другая ситуации произошла 11 февраля в 21:32 ч. в г. Орел, в квартире дома по ул. Шевченко, 74, отравившихся угарным газом 2 человека, которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в ЛОКБ. Работниками ПАО "Львовгаз" временно перекрыта подача газа в квартиры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супругов обнаружили мертвыми в постели

Обстоятельства данных событий устанавливаются.

12 февраля около 2:00 в 4-этажном жилом доме на ул. Багалия, 1 в Харькове произошел пожар. 44-летний мужчина погиб.