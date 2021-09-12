Пьяный водитель влетел в патрульное авто, полицейские в больнице

Пострадавших правоохранителей госпитализировали медики. Фото: t.me/kyivpatrol

В Киеве пьяный водитель спровоцировал ДТП со служебным автомобилем патрульной полиции.

Полицейские получили травмы, их забрала "скорая". Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

"ЧП произошло около 4 утра на бульваре Леси Украинки. Патрульные остановились на светофоре, ждали зеленый сигнал, когда почувствовали мощный удар в заднюю часть служебного Toyota. Инспекторов, которые находились в автомобиле, госпитализировали медики.

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Автомобилем Audi, который совершил наезд на служебный транспорт, управлял водитель с явными признаками алкогольного опьянения. В крови мужчины обнаружили 2,67 промилле алкоголя, что более чем в 13 раз превышает допустимый уровень.

Патрульные составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

Для оказания дальнейшей квалификации действий водителя Audi на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

8 сентября около 23:45 вблизи села Немовичи на Ровенщине 38-летний водитель Nissan Rogue сбил 35-летнюю водительку скутера Honda. От полученных травм женщина погибла на месте. Водитель внедорожника был пьян.