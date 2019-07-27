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суббота, 27 июля 2019 13:59

Пьяный водитель въехал в авто волонтерки - есть пострадавшие
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Авто волонтерки попало в аварию
Фото: Полиция
Авто волонтерки попало в аварию
Авто волонтерки попало в аварию
Авто волонтерки попало в аварию

В ночь на 27 июля авто волонтеры Евгении Серой попало в ДТП.

Травмированы три человека. Нетрезвый водитель, который устроил аварию, с места происшествия скрылся, передает "Украинская правда".

Серая сообщила, что в ее авто с двумя пассажирами въехал пьяный водитель. Он убежал вместе с пьяным пассажиром.

Трое человек получили травмы, один из них госпитализирован в Снятинскую районную больницу.

Виновника аварий Евгения Фабинского разыскали и задержали. Он потерял права на месте происшествия. По результатам проверки на "Драгере" содержание алкоголя в его крови составляло 1,25 промилле.

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"Неизвестный, управляя автомобилем Ford Mondeo, не выбрал безопасную скорость движения, проявил невнимательность в результате чего допустил столкновение с задней частью автомобиля марки Mersedes-Benz Sprinter, под управлением 20-летнего жителя Черновицкой область. После чего с места происшествия скрылся. В результате аварии водитель автомобиля Mersedes-Benz Spinter с полученными травмами доставлен в лечебное учреждение. Впоследствии в медучреждение обратилась и пассажирка данного автомобиля", - сообщили в полиции.

Утром 25 июля в Киеве в результате аварии на Набережном шоссе образовалась огромная пробка. Видео с места столкновения опубликовали на странице "Киев Оперативный".

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Дата
27
июля

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