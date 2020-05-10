Пьяный водитель устроил масштабную погоню и сбил полицейского

Пьяный водитель устроил масштабную погоню. Фото: Телеграмм / "Трэш Харьков".

Пьяный водитель Skoda RS попытался уйти от патрульных и наехал на одного из правоохранителей.

Сначала водителя остановили за нарушение правил дорожного движения. При оформлении административного протокола мужчина решил сесть в машину и сбежал, сообщают в Telegram-канале "Трэш Харьков".

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Патрульные решили начать преследование и привлекли еще несколько экипажей, чтобы быстрее задержать правонарушителя. Погоня длилась около часа и в некоторых полицейских машин закончился бензин, поэтому ехать дальше они не смогли. Через некоторое время водителю удалось скрыться, однако его внешность была зафиксирована на фото.

Один из очевидцев происшествия снял на камеру момент, когда правоохранители рассказали о том, что во время погони пострадал их коллега.

На окраине одного из населенных пунктов Волынской области контрабандист, убегая, наехал на сотрудника Нацполиции автомобилем Volkswagen.