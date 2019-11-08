В Киеве произошла авария с участием 5 машин. Фото: КиивОперативний

В Киеве пьяный водитель устроил масштабную аварию.

ДТП произошло на Академика Королева. В результате столкновения пострадали 5 автомобилей, передает "Киев Оперативный" в Facebook.

Водитель очень сильно разбил автомобили, припаркованные у дороги. При этом удары были такой силы, что в некоторых авто полностью разбило переднюю часть.

Водитель-виновник ДТП был пьян и вел себя агрессивно. Также на место происшествия прибыли неизвестные лица неславянской внешности, которые начали убеждать всех, что за рулем был другой человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сразу девять автомобилей попали в крупное ДТП

Подробности аварии устанавливают правоохранители.

В Киеве произошло лобовое столкновение бетономешалки и легковушки, погибла 21-летняя девушка. Виновник аварии - водитель бетономешалки, который выехал на встречную полосу.