Пьяный водитель убегал от патрульных и разбил 12 машин

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 207
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 306
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2728
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1143
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1053
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 981
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1062
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11421
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1782
Фото
Все фото
4
8
3
4
9
Взрыв в столичном банке: в полиции рассказали подробности
Взрыв в столичном банке: в полиции рассказали подробности
В Киеве взорвали банк: первые подробности
В Киеве взорвали банк: первые подробности
Задержали священника-наркодилера - СМИ
Задержали священника-наркодилера - СМИ
Убийцы должны сидеть. В Херсоне активисты забросали файерами прокуратуру
Убийцы должны сидеть. В Херсоне активисты забросали файерами прокуратуру
В Киеве бывший полицейский открыл сеть борделей
В Киеве бывший полицейский открыл сеть борделей
Видео
Все видео
Погибшие на украинских дорогах: обнародовали страшную статистику за 2019-й год
Погибшие на украинских дорогах: обнародовали страшную статистику за 2019-й год
Убийство Гандзюк: организатор рассказал, как планировали расправу
Убийство Гандзюк: организатор рассказал, как планировали расправу
Оккупанты незаконно качали рапу в аннексированный Крым из Херсонской области
Оккупанты незаконно качали рапу в аннексированный Крым из Херсонской области
Полицейская крыла матом людей и бросалась в драку
Полицейская крыла матом людей и бросалась в драку
В России подростки выбивали признание со школьницы кулаками
В России подростки выбивали признание со школьницы кулаками
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет свою миссию, - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет свою миссию, - астролог Рената Раевская
Просмотров: 612
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
1 Просмотров: 3006
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6624
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2979
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2331
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 ноября 2019
1 Просмотров: 567
Вовчик хоче Нобеля
Трохи розвиднилося. Проступили лики тих, хто підсаджував блазня на королівський трон. Лишилося дізнатись, навіщо він погодився. І заради чого ...
суббота, 30 ноября 2019 15:48

Пьяный водитель убегал от патрульных и разбил 12 машин

  Комментировать
Пьяный водитель убегал от патрульных и разбил 12 машин
В Киеве пьяный водитель пытался скрыться от преследования правоохранителей. Фото: dtp.kiev.ua

В Киева пьяный водитель за рулем Mazda иностранной регистрации убегал от патрульных и совершил две аварии.

"Нетрезвый водитель автомобиля Mazda европейской регистрации уходил от патрульных полицейских, подставился под удар патрульной Skoda, затем от Льва Толстого проехал до Бессарабской площади, где попал еще в 1 аварию. После второго удара автомобиль Mazda потерял способность двигаться самостоятельно", - сообщает dtp.kiev .ua в Facebook.

Водитель и пассажир Mazda скрылись, однако их нашли и вернули на место происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельная авария: полицейский сбил мужчину

При этом свидетели отмечают, что во время погони за пьяным водителем пострадали 12 автомобилей.

В Першотравенске Днепропетровской области водитель врезался в машину патрульных и напал на полицейского.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пьяный водитель убегал от патрульных и разбил 12 машин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Беркутовцы как будто были запрограммированы на ярость: как митинг на Майдане перерос в Революцию достоинства

Нашли погребальную маску царя, который сжег Трою

Показали легендарную модель Porsche

Самое читаемое
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
30
 Просмотров: 22536
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
6
 Просмотров: 12276
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
24
 Просмотров: 9378
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками Просмотров: 5481
Штормовое предупреждение: в Украину идет зима
Штормовое предупреждение: в Украину идет зима Просмотров: 4725
Происшествия
Священнику по почте отправили пакет с наркотиками
Священнику по почте отправили пакет с наркотиками Просмотров: 261
Смертельная авария: полицейский сбил мужчину
Смертельная авария: полицейский сбил мужчину Просмотров: 252
Взрыв в столичном банке: в полиции рассказали подробности
Взрыв в столичном банке: в полиции рассказали подробности
4
 Просмотров: 378
17-летняя девушка повесилась вслед за 19-летним соседом
17-летняя девушка повесилась вслед за 19-летним соседом Просмотров: 2476
В селе под Киевом внезапно позеленело озеро
В селе под Киевом внезапно позеленело озеро Просмотров: 288
Больше всего комментируют
5
Зеленский: "Никто не позволит сливать дела Майдана"
3
Российские оккупанты в "закон о границе" включили всю Донецкую область
3
"Бей жидов" может стать нормой" - Смаглюк о "подавлении свободы слова"
2
Маруся Звиробий проходит по делу как свидетель - адвокат
2
Россия экспортирует в Украину электроэнергию дешевле, чем продает собственному населению
Голосов: 328
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua