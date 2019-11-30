Пьяный водитель убегал от патрульных и разбил 12 машин

В Киеве пьяный водитель пытался скрыться от преследования правоохранителей. Фото: dtp.kiev.ua

В Киева пьяный водитель за рулем Mazda иностранной регистрации убегал от патрульных и совершил две аварии.

"Нетрезвый водитель автомобиля Mazda европейской регистрации уходил от патрульных полицейских, подставился под удар патрульной Skoda, затем от Льва Толстого проехал до Бессарабской площади, где попал еще в 1 аварию. После второго удара автомобиль Mazda потерял способность двигаться самостоятельно", - сообщает dtp.kiev .ua в Facebook.

Водитель и пассажир Mazda скрылись, однако их нашли и вернули на место происшествия.

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При этом свидетели отмечают, что во время погони за пьяным водителем пострадали 12 автомобилей.

В Першотравенске Днепропетровской области водитель врезался в машину патрульных и напал на полицейского.