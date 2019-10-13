Пьяный водитель протаранил "скорую", которая мчалась на вызов

В городе Сокаль на Львовщине пьяный водитель протаранил автомобиль скорой помощи.

Авария произошла 12 октября около 22.20, сообщил в Facebook Александр Климов.

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"Бригада медиков спешила на вызов к больному эпилепсией. В результате столкновения телесные повреждения получил фельдшер скорой медицинской помощи, его доставили в Червоноградскую городскую больницу", - сообщил Климов.

Все обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

В центре Киева на перекрестке улицы Антоновича и Жилянской перевернулась "скорая". Предварительно, медики везли пациента в больницу. Когда они проезжали на красный свет с включенными проблесковыми маячками, у них влетел Ford. От удара авто скорой помощи перевернулось.