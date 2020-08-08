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суббота, 08 августа 2020 13:25

Пьяный водитель покусал полицейских

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Пьяный водитель покусал полицейских
Мужчину задержали за пьяное вождение. Фото: полиция

36-летний водитель автомобиля Fiat набросился на группу реагирования патрульной полиции в Одесской обл.

Он начал кусать им руки и бить в лицо кулаками. Пытался уйти от наказания за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и проезд на красный сигнал светофора, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской обл.

"Полицейские заметили, как местный житель проехал на запрещенный свет, и приказали ему остановиться. На законное требование правоохранителей злоумышленник не отреагировал, а наоборот, прибавил газу, а в нескольких сотнях метров не справился с управлением и въехал в бетонную преграду. Увидев, что группа реагирования патрульной полиции едет вслед за ним, мужчина вышел из автомобиля и бросился бежать. Когда правоохранители догнали беглеца, он прибег к агрессии и приченил им повреждения в виде укусов и ссадин", - говорится в сообщении.

Правонарушитель был доставлен в Овидиопольское отделение полиции.

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"Количество алкоголя в крови гражданина в разы превышало норму. В отношении него составили протоколы за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии опьянения", - добавляется в сообщении.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 35-ти тыс. грн. Нарушителю грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

В Черкассах мужчина набросился на бригаду скорой помощи и побил фельдшера. Он находился в неадекватном состоянии от действия неизвестных веществ.

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