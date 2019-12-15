Пьяный водитель насмерть сбил сына героя Небесной Сотни

Водитель сбил велосипедиста. Фото: полиция

14 декабря в Ивано-Франковской обл. автомобиль сбил 23-летнего велосипедиста.

Погибший является сыном героя Небесной сотни Игоря Ткачука, сообщает "Галка".

Авария произошла поздно вечером в с. Большая Каменка Коломыйского р-на. 33-летний водитель Аudi А6 наехал на 23-летнего велосипедиста на неосвещенном участке дороги. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

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Водитель был пьян, установили полицейские. Его задержали. Вскоре водителю сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения.

В ночь на 15 декабря на проспекте Степана Бандеры в Киеве, вблизи улицы Иорданской, произошло ДТП. Столкнулись автомобили Toyota Prius службы такси Bolt и "ГАЗ". В аварии пострадала девушка.