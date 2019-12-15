Пьяный водитель насмерть сбил сына героя Небесной Сотни

 
Ексклюзивы
1/5
Половина населения оккупированных территорий хотела бы присоединиться к России
Половина населения оккупированных территорий хотела бы присоединиться к России
Просмотров: 63
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 216
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 936
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 486
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2835
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 10260
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2151
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5148
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2358
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Фото
Все фото
7
3
4
10
10
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
На границе с Польшей конфисковали крупнейшую за год партию янтаря
На границе с Польшей конфисковали крупнейшую за год партию янтаря
Такси с пассажирами протаранило электриков
Такси с пассажирами протаранило электриков
Обнаружили лабораторию, которая обеспечивала наркотиками целую область
Обнаружили лабораторию, которая обеспечивала наркотиками целую область
Узнали по украшениям: простились с еще одной жертвой одесской трагедии
Узнали по украшениям: простились с еще одной жертвой одесской трагедии
Видео
Все видео
"Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным
"Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Трагедия в Одессе: полиция назначила генетические экспертизы
Трагедия в Одессе: полиция назначила генетические экспертизы
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 936
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2367
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10710
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2745
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2889
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 декабря 2019
Просмотров: 459
Свої не забули
– Доки зведуть музей, нове покоління забуде про Небесну сотню і Революцію гідності, – каже літній чоловік. Стоїмо біля будівельного ...
воскресенье, 15 декабря 2019 17:55

Пьяный водитель насмерть сбил сына героя Небесной Сотни

  Комментировать
Пьяный водитель насмерть сбил сына героя Небесной Сотни
Водитель сбил велосипедиста. Фото: полиция

14 декабря в Ивано-Франковской обл. автомобиль сбил 23-летнего велосипедиста.

Погибший является сыном героя Небесной сотни Игоря Ткачука, сообщает "Галка".

Авария произошла поздно вечером в с. Большая Каменка Коломыйского р-на. 33-летний водитель Аudi А6 наехал на 23-летнего велосипедиста на неосвещенном участке дороги. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный водитель пытался скрыться с места ДТП

Водитель был пьян, установили полицейские. Его задержали. Вскоре водителю сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения.

В ночь на 15 декабря на проспекте Степана Бандеры в Киеве, вблизи улицы Иорданской, произошло ДТП. Столкнулись автомобили Toyota Prius службы такси Bolt и "ГАЗ". В аварии пострадала девушка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пьяный водитель насмерть сбил сына героя Небесной Сотни». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
декабря

Повлияла Европа: Украина окончательно закрыла Чернобыльскую АЭС

День премьеры голливудского фильма объявили выходным

Индейца с головным убором заменили стрелой с перьями

"Прощай, дорогая жена" - 28 украинцев расстреляли в подвале Октябрьского

На Объединительном соборе украинских православных церквей выбрали предстоятеля ПЦУ

Самое читаемое
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
33
 Просмотров: 112070
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
12
 1 Просмотров: 39097
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12
 Просмотров: 34966
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5
 Просмотров: 14895
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
16
 Просмотров: 14157
Происшествия
"Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным
"Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным
 Просмотров: 990
В Николаеве таинственно умерли 2 дальнобойщика, еще 3 - в тяжелом состоянии
В Николаеве таинственно умерли 2 дальнобойщика, еще 3 - в тяжелом состоянии Просмотров: 1917
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
7
 Просмотров: 5553
На границе с Польшей конфисковали крупнейшую за год партию янтаря
На границе с Польшей конфисковали крупнейшую за год партию янтаря
3
 Просмотров: 603
Двоє людей провалилися під кригу, їхні тіла дістали рятувальники
Двоє людей провалилися під кригу, їхні тіла дістали рятувальники Просмотров: 621
Больше всего комментируют
15
Маруся Зверобой хочет лично встретиться с Зеленским
11
Подозреваемый в убийстве Шеремета объяснил, почему на камере наблюдения - не он
9
"Никто не может навязывать героев" - новый глава Института нацпамяти о Бандере и ШухевичЕ
7
Дело Шеремета: Аваков показал фото женщины, нажавшей кнопку взрывчатки
4
Сенцов сделал заявление о деле Шеремета
Голосов: 1051
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua