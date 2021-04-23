Пьяный водитель на переезде "разломал" грузовик повредил полотно и заблокировал движение

Фото: ch.npu.gov.ua

На железнодорожном переезде возле села Сигнаевка Шполянского района Черкасской области пьяный водитель грузовика устроил аварию.

Он "разломал" авто, повредил железнодорожное полотно и заблокировал движение. При этом никто не пострадал, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Водитель грузовика не справился с управлением. В результате прицеп перевернулся на железнодорожный переезд, повредив около 10 метров железнодорожного полотна и заблокировав движение на нем", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поезд снес ВАЗ и протянул мужчину километр: фото и видео смертельной аварии

Водитель прошел проверку на месте с помощью прибора "Драгер", который показал 2,33 промилле. Это почти в двенадцать раз больше разрешенной нормы.

На виновника ДТП составили два админпротокола, авто поместили на штрафплощадку.

На месте происшествия работают полицейские, которые обеспечивают регулирование дорожного движения. А также работники ГСЧС, которые ликвидируют последствия аварии.

В Энергодаре Запорожской области грузовой поезд на переезде протаранил Renault Кangoo. От удара автомобиль бросило вперед, и он сбил регулировщика. Авария произошла на железнодорожном переезде, на въезде в город.