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пятница, 23 апреля 2021 18:03

Пьяный водитель на переезде "разломал" грузовик повредил полотно и заблокировал движение
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В Черкасской области пьяный водитель грузовика устроил ДТП на железнодорожном переезд
Фото: ch.npu.gov.ua
В Черкасской области пьяный водитель грузовика устроил ДТП на железнодорожном переезд
В Черкасской области пьяный водитель грузовика устроил ДТП на железнодорожном переезд
В Черкасской области пьяный водитель грузовика устроил ДТП на железнодорожном переезд

На железнодорожном переезде возле села Сигнаевка Шполянского района Черкасской области пьяный водитель грузовика устроил аварию.

Он "разломал" авто, повредил железнодорожное полотно и заблокировал движение. При этом никто не пострадал, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Водитель грузовика не справился с управлением. В результате прицеп перевернулся на железнодорожный переезд, повредив около 10 метров железнодорожного полотна и заблокировав движение на нем", - сказано в сообщении.

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Водитель прошел проверку на месте с помощью прибора "Драгер", который показал 2,33 промилле. Это почти в двенадцать раз больше разрешенной нормы.

На виновника ДТП составили два админпротокола, авто поместили на штрафплощадку.

На месте происшествия работают полицейские, которые обеспечивают регулирование дорожного движения. А также работники ГСЧС, которые ликвидируют последствия аварии.

В Энергодаре Запорожской области грузовой поезд на переезде протаранил Renault Кangoo. От удара автомобиль бросило вперед, и он сбил регулировщика. Авария произошла на железнодорожном переезде, на въезде в город.

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