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пятница, 26 февраля 2021 21:38

Пьяный водитель лопатой разбил автомобиль полиции

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Пьяный водитель лопатой разбил автомобиль полиции
На Львовщине патрульные остановили пьяного водителя. Тот разбил их автомобиль. Фото: Национальная полиция

Во Львовской области нетрезвый водитель разбил лопатой служебный автомобиль патрульной полиции.

Вчера ночью он был задержан на автодороге М-09 Львов - Тернополь - Рава-Русская у Куликова Жолковского района, сообщает Национальное полиция.

Патрульные остановили Renault Kangoo за неисправную подсветку номерного знака. У 46-летнего львовянина патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. Он согласился пройти проверку на устройстве Drager. Результат был 1,94 промилле.

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"Патрульные начали оформлять административные материалы. Мужчина сел в свой автомобиль. Вдруг вышел, открыл багажное отделение и получив оттуда лопату начал крушить служебный автомобиль", - говорится в сообщении.

Его обвинили в хулиганстве. Водителю объявили о подозрении.

Во Львовской области полицейский на служебном авто сбил 45-летнего отца двух детей и покинул его умирать на сельской дороге. А сам тем временем за ночь успел отремонтировать авто, чтобы не было видно повреждений.

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