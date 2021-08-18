Пьяный в футболке с российским триколором разгуливал по городу

В Ивано-Франковске заметили нетрезвого мужчину в футболке с российским триколором.

На замечание муниципальной инспекции он реагировал агрессивно, поэтому те вызвали полицию.

Автор: facebook.com/guardif В Ивано-Франковске заметили агрессивного нетрезвого мужчину в футболке с российским триколором

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"Кем надо быть, чтобы носить футболку с "московитским" триколором на футболке? Пьяным асоциальным элементом. Такое "чудо" попало в поле зрения наших инспекторов в Привокзальном сквере. При общении вел себя агрессивно и угрожал нашим инспекторам, поэтому был задержан до приезда полиции", - сообщили в Муниципальной инспекции Ивано-Франковска.

Автор: facebook.com/guardif На любителя России составили три административных протокола и забрали в полицию

За символику страны-агрессора ответственность не предусмотрена. Однако свои три протокола он получил - за мелкое хулиганство, курение и распитие алкоголя в запрещенных местах.

В Киеве работник магазина ходил по торговому залу в футболке с изображением герба России. Мужчину заметили в мини-маркете. Он заявил, что не был в курсе значение символа на одежде. Посетители попросили работника снять футболку. Он сказал, что у него нет другой одежды. На предложение хотя бы вывернуть футболку мужчина отреагировал согласием и покинул торговый зал.