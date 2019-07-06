Пьяный убил 11-летнюю девочку

Водитель наехал на девочку в кювете. Фото: mukachevo.net

В селе Малая Добронь Ужгородского района Закрпатья пьяный водитель Mitsubishi сбил насмерть 11-летнюю девочку.

5 июля, около 19.00 водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением и съехал в кювет, сообщает Мукачево.net.

Водитель наехал на девочку, которая там играла.

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Ребенок погиб на месте. Правоохранители выяснили, что 35-летний житель с. Красное был за рулем пьяным.

Следователи открыли уголовное производство. Водителя задержали, сегодня будет решаться вопрос о сообщении ему подозрения и избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

В Мегафото 4 июля произошло дорожно-транспортное происшествие. Около 18:30 на Хмельницком шоссе на перекрестке с улицей Блока "Mazda 6" сбила велосипедиста. 17-летний парень пытался пересечь дорогу с левой стороны на правую.