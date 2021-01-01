Пьяный турист в шапке Санты устроил стрельбу в центре города

В новогоднюю ночь в центре Львова пьяный турист стрелял из травматического пистолета. Его задержали. Фото: facebook.com/lvivpolice

В новогоднюю ночь в центре Львова пьяный турист стрелял из травматического пистолета.

Патрульные услышали звуки выстрелов на улице около 1.30, когда выходили из ночного магазина на проспекте Шевченко. И задержали мужчину, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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"Мужчина был пьян, вел себя агрессивно. В руках держал пистолет Форт-17Р. Как оказалось, это 37-летний житель другой области. У него обнаружили также два магазина, в котором 16 патронов, а также еще 6 в стволе пистолета и патрон в патроннике", - сказано в сообщении.

На правонарушителя составлен протокол.

В городе Лубны Полтавской области хулиган устроил стрельбу. Об инциденте полицейским сообщил местный житель. Мужчина совершил несколько выстрелов в сторону его автомобиля.