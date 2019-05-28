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вторник, 28 мая 2019 10:40

Пьяный таксист носился по тротуару

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Пьяный таксист носился по тротуару
В Киеве задержали пьяного водителя службы такси Uber. Фото - informator.news

В Киеве задержали пьяного водителя службы такси Uber, который заехал на тротуар.

Инцидент произошел по адресу проспект Маяковского, 7А, сообщает "Киев Оперативный".

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"Водитель такси на автомобиле марки Toyota с номерами AA1456TO выехал на пешеходную зону. За это его на месте задержал наряд полиции. А дальше по старой схеме - "че вы меня астанавили, я нармально ехал" и т. д.", - написали в ресурсе и опубликовали видео события.

В Киеве пьяный водитель Uber пытался сбить 2 девушек. Люди не пострадали, а водитель врезался в грузовик.

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