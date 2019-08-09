Пьяный сын депутата убил человека

В Одесской области сын депутата спровоцировал аварию, в которой погиб пассажир его авто. Фото - Таймер

В Березовке Одесской области возле железнодорожного вокзала произошла смертельная авария. Так столкнулись Renault и BMW.

За рулем последнего был Артур Запорожнюк - сын местного депутата от "Европейской солидарности" Василия Запорожнюка. Предварительно, именно он стал виновником аварии, пишет "Таймер".

Автомобиль, которым управлял Задорожнюк, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Renault. В результате автомобиль перевернулся. Водитель сумел выбраться. Пассажира зажало в изувеченном авто. Его доставали спасатели. От полученных травм скончался в больнице.

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По словам очевидцев, у Задорожнюка были признаки алкогольного опьянения. В больнице, куда его доставили на медицинское освидетельствование, он признался: перед ДТП выпил литр пива.

Местные жители опасаются, что Артур Задорожнюк сможет избежать ответственности. Вину за смертельное ДТП попытаются переложить на другого водителя.

Суд в Киеве вынес приговор сыну народного депутата Украины Нестора Шуфрича Нестору, который на автомобиле сбил пешехода. Его лишили свободы на 3 года с освобождением от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.