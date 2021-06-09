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среда, 09 июня 2021 20:20

Пьяный священник РПЦ бросался на полицейских. Дело имеет продолжение

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Пьяный священник РПЦ бросался на полицейских. Дело имеет продолжение
Священника РПЦ в Украину Василия Савку подозревают в разжигании национальной вражды и могут посадить на пять лет. Фото: religionpravda.com.ua

В Черновицкой области открыли уголовное производство из-за высказываний священника Василия Савки, которого в апреле задержали пьяным за рулем. Тогда он угрожал патрульным и очевидцам, в частности, называл их "хохлами" и "бандеровцами". Также говорил, что "пулю в лоб выстрелит", если те не будут говорить на румынском.

Его высказывания полиция расценивает как попытку разжечь национальную вражду, рассказала пресс-офицер полиции Татьяна Браилко, передает "Общественное".

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Продолжается расследование. Священнику грозит штраф до 8,5 тыс. грн или до пяти лет тюрьмы.

Ранее из-за вождения в нетрезвом состоянии суд оштрафовал священника на 17 тыс. грн. А также на год лишил его права управлять авто. На это решение он подал апелляцию, но 9 июня проиграл ее. Обжалованию решение суда не подлежит.

Савка - настоятель храма РПЦ в Украине. Он дело не комментирует. И запретил делать это своему адвокату. .

За вождение в состоянии алкогольного опьянения правоохранители задержали настоятеля храма святых Архангелов Михаила и Гавриила РПЦ в Украине в селе Балковцы на Буковине Василия Савка. Хотя инцидент произошел в апреле, несколько видеороликов с общением патрульных и пьяного священника появились в сети недавно.

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