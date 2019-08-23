Нетрезвый сосед убил батькв 8 детей на Херсонщине. Фото: nnovosti

Пьяный сосед убил отца 8 детей из-за ссоры.

Конфликт между соседями длился несколько лет из-за огородов, пишет novosti.

Жена подозреваемого пришла выяснять отношения.

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Отец детей Константин попросил ее проспаться и вернуться. Это разозлило женщину и она вызвала еще двух приятелей.

Мужчины избили Константина. Он умер до приезда полиции.

Родственники подозреваемого утверждают, что это несчастный случай. Экспертиза подтвердила, что смерть наступила из-за телесных поражения.

По делу о заказном убийстве 53-летней Надежды Головач и ее дочери 31-летней Юлии Зайковской в Киеве задержали 4-х подозреваемых.