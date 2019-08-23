Пьяный сосед убил отца 8 детей из-за ссоры.
Конфликт между соседями длился несколько лет из-за огородов, пишет novosti.
Жена подозреваемого пришла выяснять отношения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевлянка убила полицейского и 7-летнюю девочку
Отец детей Константин попросил ее проспаться и вернуться. Это разозлило женщину и она вызвала еще двух приятелей.
Мужчины избили Константина. Он умер до приезда полиции.
Родственники подозреваемого утверждают, что это несчастный случай. Экспертиза подтвердила, что смерть наступила из-за телесных поражения.
По делу о заказном убийстве 53-летней Надежды Головач и ее дочери 31-летней Юлии Зайковской в Киеве задержали 4-х подозреваемых.
×
Комментарии