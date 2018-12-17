В Киеве пьяный СБУшник угнал автомобиль. Фото - ZAK-KOR.NET

В Киеве работник контрразведки Службы безопасности Украины в состоянии алкогольного опьянения совершил дорожный конфликт и угнал автомобиль.

Он избил водителя автомобиля, в котором ехал в качестве пассажира, во время движения транспорта, сообщает УНН.

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После этого мужчины остановили машину и вышли из нее. Работник СБУ два раза выстрелил в воздух и угрожал пистолетом водителю. После этого сел в его авто и уехал в неизвестном направлении.

Через некоторое время мужчину остановили и задержали полицейские.

В Сумах патрульная полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился сотрудник СБУ с признаками алкогольного опьянения. Между ним и правоохранителями произошел конфликт, в ходе которого СБУшник ударил в глаз патрульного и скрылся с места происшествия.