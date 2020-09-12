Пьяный работник полиции влетел на BMW в ограждение

Фото: Полиция

В Черновцах сотрудник полиции на BMW вылетел на ограждение частного хозяйства на ул. Винниченко.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Черновицкой обл. Никто не пострадал.

Ограждение и дорожный отбойник возле остановки общественного транспорта получили повреждения.

Автомобилем управлял правоохранитель, который находился вне службы.

"Ночью 12 сентября к полиции поступило сообщение о ДТП без пострадавших в городе Черновцы на улице Винниченко. По указанному адресу правоохранители обнаружили автомобиль BMW, который совершил наезд на светофор и ограждение возле дома. Предварительно установлено, что автомобилем управлял 31-летний сотрудник одного из территориальных отделений ГУНП в Черновицкой области, который находился вне службы", - сообщили в пресс-службе полиции.

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Начальник областного управления Нацполиции Анатолий Дмитриев немедленно инициировал комиссионное служебное расследование ДТП, которое проводит дисциплинарная комиссия.

Водитель отказался от прохождения экспертизы на состояние алкогольного опьянения.

Правоохранители задержали водителя грузовика DAF, которого подозревают в ДТП в Бориспольском районе Киевской области с шестью жертвами.