Пьяный прокурор убежал от полицейских в кусты

Полицейские остановили пьяного прокурора за рулем. Фото: Информатор

В Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили автомобиль с пьяным водителем за рулем.

Владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Ярослав Леляк, пишет Информатор.

У мужчины присутствовали все признаки алкогольного опьянения: неровная походка, запах изо рта и невнятная речь,

Задержанному предложили пройти проверку на драгер, но он отказался.

Ему также предоставили возможность проехать в медучреждение, чтобы пройти экспертизу там. Это предложение он тоже не принял. Начальник прокуратуры никак не мог понять, зачем у него забирают документы, кто такие понятые, а между своими репликами он время от времени икал, сообщает издание.

После прокурор отвлек правоохранителей и сбежал через кусты в неизвестном направлении, закрыв перед этим свой Chevrolet.

Потом прокурор отвлек правоохранителей и попытался скрыться в кустах.

В ночь на 27 июля авто волонтеры Евгении Серой попало в ДТП. В авто с двумя пассажирами въехал пьяный водитель. Он бежал вместе с пьяным пассажиром. Трое человек получили травмы.