Пьяный прокурор убежал от полицейских в кусты

В Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили автомобиль с пьяным водителем за рулем.
Владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Ярослав Леляк, пишет Информатор.
У мужчины присутствовали все признаки алкогольного опьянения: неровная походка, запах изо рта и невнятная речь,
Задержанному предложили пройти проверку на драгер, но он отказался.
Ему также предоставили возможность проехать в медучреждение, чтобы пройти экспертизу там. Это предложение он тоже не принял. Начальник прокуратуры никак не мог понять, зачем у него забирают документы, кто такие понятые, а между своими репликами он время от времени икал, сообщает издание.
После прокурор отвлек правоохранителей и сбежал через кусты в неизвестном направлении, закрыв перед этим свой Chevrolet.
Потом прокурор отвлек правоохранителей и попытался скрыться в кустах.
В ночь на 27 июля авто волонтеры Евгении Серой попало в ДТП. В авто с двумя пассажирами въехал пьяный водитель. Он бежал вместе с пьяным пассажиром.
Трое человек получили травмы.
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