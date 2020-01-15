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среда, 15 января 2020 12:06

Пьяный полицейский врезался в авто патрульных

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Сотрудник Генического отдела полиции на Mitsubishi выехал на встречную полосу и устроил аварию.

Он столкнулся с автомобилем Skoda Rapid, в котором были трое сотрудников патрульной полиции АР Крым, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Херсонской области.

"Работник Генического отдела полиции, который сейчас находится в отпуске, ехал на собственном авто. Не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со служебным авто патрульных. В результате ДТП водитель Mitsubishi и трое патрульных получили телесные повреждения и находятся в больнице", - сказано в сообщении.

Автор: hr.npu.gov.ua
  Сотрудник Генического отдела полиции на Херсонщине на Mitsubishi протаранил авто патрульных
Сотрудник Генического отдела полиции на Херсонщине на Mitsubishi протаранил авто патрульных

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Виновник ДТП был нетрезвым, сообщает Police Control Ukraine. При прохождении досмотра в больнице, у него было 1,8 промилле алкоголя.

Автор: hr.npu.gov.ua
  Водитель Mitsubishi и трое патрульных в больнице
Водитель Mitsubishi и трое патрульных в больнице

Вероятно пьяный полицейский - это инспектор сектора реагирования патрульной полиции Хозинський Владимир Алексеевич.

В результате ДТП у одного из патрульных из автомобиля Skoda Rapid диагностировали трещину позвонка и перелом ребер.

В Днепре пьяный на Toyota протаранил Honda и Opel, после чего скрылся с места ДТП. Позже полицейские нашли нарушителя. - им оказался помощник начальника Запорожской областной полиции, майор 46-летний Артур Филькинштейн.

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