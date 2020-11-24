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вторник, 24 ноября 2020 20:33

Пьяный полицейский повредил три автомобиля и разбил детскую горку

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Пьяный полицейский повредил три автомобиля и разбил детскую горку
Во Львове полицейский устроил аварию. Фото: Патрульная полиция Львова

Во Львове пьяный полицейский разбил три автомобиля и въехал в детскую площадку.

"Водитель на внедорожнике Volkswagen Touareg сначала ударил припаркованный автомобиль Nissan, затем ударил автомобиль BMW, который по инерции ударил автомобиль Mazda. Эти столкновения не остановили нарушителя, и он заехал на детскую площадку. Там снес на своем пути детскую горку, а остановился на качеле. Один из очевидцев происшествия едва успел забрать ребенка", - говорится в сообщении патрульной полиции Львовской обл.

За рулем внедорожника находился 24-летний сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины. Имел признаки опьянения.

"Мужчине предложили пройти проверку на состояние алкогольного опьянения. Он изъявил желание пройти ее в медицинском учреждении. Однако, приехав туда - отказался", - сообщили в патрульной полиции.

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Назначили служебное расследование. По его результатам полицейский будет уволен.

Вблизи поселка Лютеж Киевской области во время съемок фильма разбился спортивный автомобиль Lamborghini. ДТП произошло на дороге, ведущей через лес к дачному массиву.

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