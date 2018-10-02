Пьяный полицейский на евробляхе влетел в отбойник

Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве в районе станции метро Нивки автомобиль Audi на скорости влетел в отбойник.

За рулем автомобиля находился старший лейтенант полиции, сотрудник Святошинского районного управления, сообщает "Киев оперативный".

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался проходить тест на драгере.

"Знакомьтесь, это Саша. Если что, это не он ехал за рулем Audi с номером FNS919 Lt, и не он обновил отбойник на путепроводе возле станции метро Нивки. Ну и так как он не пил, поэтому и осмотр отказался проходить. Единственное, чего Саша пока не отрицает, - что ему крепко повезло, что он выжил", - сообщается.

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Отмечается, что это уже второй случай, когда этого человека задерживают нетрезвым за рулем.

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