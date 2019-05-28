Пьяный подросток упал с крыши многоэтажки

Парень распивал алкоголь на крыше девятиэтажного дома. Фото: Информатор

В Киеве 18-летний парень упал с крыши девятиэтажного дома.

Трагедия произошла по адресу бульвар Перова, 16б. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Об этом сообщает Информатор.

Случайный свидетель рассказала, что парень стоял на краю крыши, после чего упал. Он зацепился рукой за карниз и немного так провисел. Однако, все же сорвался и упал на бетонное основание дома. Смерть наступила мгновенно. По предварительным данным, парень распивал спиртные напитки на крыше.

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Погибший был учеником 11 класса одной из киевских школ.

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