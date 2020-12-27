Пьяный мужчина зарезал своего сына во время семейной ссоры

Во время семейной ссоры злоумышленник ударил 36-летнего сына кухонным ножом. Фото: Нацполиция

В Одессе 64-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения зарезал своего сына.

Это произошло во время семейной ссоры. Об этом сообщает полиция Одесской области.

"Злоумышленник пришел домой навеселе и начал приставать к жене. Увидев это, сын встал на защиту матери, после чего отец ударил его несколько раз ножом", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, 36-летний мужчина скончался от потери крови по дороге в больницу.

Злоумышленника полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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