Пьяный мужчина пытался сжечь своего друга

В Винницкой области мужчина поджег своего односельчанина. Фото: Аntikor

В селе Бобров Винницкой области мужчина облил бензином и поджег своего товарища.

Отмечается, что конфликт произошел на почве давних неприязненных отношений, при этом мужчины были пьяны. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Младший из мужчин, ранее привлекавшийся к ответственности за наркопреступления, принес из дома бутылку с бензином, облил потерпевшего и поджег. После того, как понял, что натворил, начал спасать знакомого и погасил огонь пиджаком", - говорится в сообщении.

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Потерпевший получил ожоги I-II степени на 8% поверхности тела, телесные повреждения относятся к средней степени тяжести. По словам правонарушителя, таким образом он хотел напугать односельчанина за старые обиды.

В Киеве произошел пожар, пострадали 3 человека. Предварительно, огонь возник из-за мужчины, который по неизвестным причинам облил себя бензином и поджег.