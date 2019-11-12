Пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим

В Мариуполе пьяный мужчина устроил стрельбу по прохожим.
Злоумышленника задержал полицейский, который находился вне службы и случайно оказался неподалеку. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
"Проходя возле местного рынка, патрульный Андрей Высоцкий заметил нетрезвого мужчину, который шел по улице и размахивал ножом. Полицейский сделал ему замечание, как вдруг последний достал предмет, похожий на пистолет, и начал хаотично стрелять из него по прохожим", - рассказали патрульные.
Полицейский вызвал коллег и попытался сам задержать мужчину.
"Пока экипаж ехал на помощь, патрульный решил самостоятельно попробовать задержать нарушителя, ведь промедление могло привести к трагедии. Только мужчину удалось отвлечь, Андрей обезоружил его и держал до приезда полицейских", - отметили в пресс-службе.
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