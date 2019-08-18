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воскресенье, 18 августа 2019 10:23

Пьяный майор полиции протаранил несколько авто и скрылся
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В Днепре пьяный майор Запорожской областной полиции протаранил 2 авто и скрылся
Фото: facebook.com/Yaroslav Gryshyn
В Днепре пьяный майор Запорожской областной полиции протаранил 2 авто и скрылся
В Днепре пьяный майор Запорожской областной полиции протаранил 2 авто и скрылся

17 августа в Днепре пьяный на Toyota протаранил Honda и Opel, после чего скрылся с места ДТП.

Позже полицейские нашли нарушителя. - им оказался помощник начальника Запорожской областной полиции, майор 46-летний Артур Филькинштейн. Об этом в Facebook сообщил депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин.

"Раньше скандального майора полиции Филькинштейна уже увольняли с должности, но он возобновился. В последнее время он выполнял функцию "смотрящего" по Кирилловке, собирая дань с бизнеса. Сейчас дело пытаются замять, что недопустимо. Прошу проконтролировать и привлечь виновного к ответственности, в установленном законом порядке", - написал Гришин.

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Филькинштейн ранее возглавлял несколько отделов полиции. В частности, Кирилловский подотдел полиции в Запорожье. До этого - Каменско-Днепровский и Энергодарский отделы полиции. Еще ранее работал начальником отдела в управлении защиты экономики в Днепропетровской областной полиции.

В декларации Филькинштейна указано, что он проживает в Днепре, а работает в Запорожье. Там указано, что Тойота RAW 4, на которой Филькинштейн совершил ДТП - 2006 года выпуска, записанная на жену Елену Матвиенко.

Официальных комментариев от руководства полиции по этому случаю пока нет.

В Виннице полицейский на Volkswagen Transporter врезался в 3 машины, которой стояли в ряд, ожидая включения зеленого сигнала светофора. Пострадали двое детей 10 и 15 лет.

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