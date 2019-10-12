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суббота, 12 октября 2019 12:44

Пьяный киевлянин сообщил о заминировании моста Патона

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Пьяный киевлянин сообщил о заминировании моста Патона
Задержанному грозит 6 лет лишения свободы. Фото: полиция

Ночью столичной полиции сообщили о минировании моста Патона.

На выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, быстрая и спасатели. Специалисты обследовали объект и не нашли никаких взрывчатых веществ или предметов, информирует отдел коммуникации полиции Киева.

После этого полицейские установили личность псевдоминера и задержали его в квартире.

"Фигурант был пьян, когда сообщил ложную информацию о заминировании. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 30-летний местный житель. Ранее проблем с законом у него не было", - сообщил начальник отдела уголовного розыска Святошинского управления полиции Роман Даценко.

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Открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Неизвестный сообщил о заминировании дома культуры "Росава" в Белой Церкви. Полиция получила сообщение около 19.30 7 октября, в это время в ДК проходил концерт группы "Синяя птица".

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