Пьяный депутат сбил пешехода и пытался скрыться

Нетрезвый депутат сбил пешехода. Фото: Скриншот с видео

На Мелитопольском шоссе в Бердянске произошло дорожно-транспортное происшествие.

Пьяный мужчина на BMW Х5 снес фонарный столб и сбил пешехода. Об этом сообщает Pro Бердянск.

За рулем транспортного средства находился депутат горсовета от партии "Наш край" Николай Рудницкий.

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После аварии мужчина вышел из своего автомобиля и попытался скрыться. Его задержали очевидцы происшествия.

Полицейские, прибывшие на место аварии, установили, что в крови депутата - два промилле алкоголя. Пострадавшего в критическом состоянии госпитализировали.

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