Пьяный депутат сбил пешехода и пытался скрыться

На Мелитопольском шоссе в Бердянске произошло дорожно-транспортное происшествие.
Пьяный мужчина на BMW Х5 снес фонарный столб и сбил пешехода. Об этом сообщает Pro Бердянск.
За рулем транспортного средства находился депутат горсовета от партии "Наш край" Николай Рудницкий.
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После аварии мужчина вышел из своего автомобиля и попытался скрыться. Его задержали очевидцы происшествия.
Полицейские, прибывшие на место аварии, установили, что в крови депутата - два промилле алкоголя. Пострадавшего в критическом состоянии госпитализировали.
В Николаеве пассажиры маршрутки №68 напали на водителя седельный тягач DAF и избили его. Инцидент произошел на Богоявленском проспекте. В результате пострадали четыре человека.
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