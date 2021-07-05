Пьяный дебошир бросался с ножами, избил жену и покусал полицейского

Фото: facebook.com/dnipropolice

В Днепре 4 июля около 22:00 пьяный мужчина устроил драку во дворе дома. Он бил жену и бросался с ножами на прохожих.

Когда дебошира задерживали, он побил патрульное авто и укусил одного из инспекторов, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

"Мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно, держал в руках два ножа и бросался на окружающих и свою жену. Полицейские подали мужчине команду положить ножи на землю и прекратить дебош. Однако он не отреагировал, ругался и угрожал полицейским. В результате на нарушителя надели наручники. Во время задержания он повредил служебный автомобиль и укусил одного из инспекторов", - сказано в сообщении.

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На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу и "скорую", которая доставила травмированного инспектора в больницу.

У задержанного в нижнем белье обнаружили еще один нож. Его доставили в отделение полиции. Следователи выяснят обстоятельства происшествия.

В селе Мироновка Ямпольского района Винницкой области нетрезвый мужчина покусал полицейского при составлении протокола за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали. Полицейскому пришлось обратиться за медицинской помощью.