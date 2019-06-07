Пьяный чиновник стрелял по мужчине

В пресс-службе горсовета сообщили, что ничего не знают о том, что произошло Фото: Новости Харькова

Вечером 6 июня в Змиевском районе задержали председателя Департамента развития телекоммуникационных технологий и связи Виктора Потанина, которого подозревают в стрельбе по мужчине из травматического оружия.

Инцидент произошел 5 июня в 20:18 в селе Гайдар. Чиновник в нетрезвом состоянии подъехал на автомобиле Scoda в магазин. Там он произвёл от трех до пяти выстрелов из травматической версии пистолета Макарова по мужчине 1978 года рождения. Пострадавший получил ранение паховой области и левой голени. Местному жителю оказали медицинскую помощь. От госпитализации пострадавший отказался, пишут newsroom.

Причиной инцидента стал конфликт из-за возникновения денежного долга. Дело открыли по статье уголовного кодекса Украины - хулиганство с применением оружия.

Мужчина находится в изоляторе временного содержания.

В Департаменте развития телекоммуникационных технологий и связи не подтверждают информацию о событии с участием его руководителя.

"Виктор Николаевич сейчас находится в отпуске. Я не уполномочена отвечать на подобные вопросы, но это неправда. Он в законном отпуске", - заявили нам в приемной чиновника.

В пресс-службе горсовета сообщили, что ничего не знают о том, что произошло.

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"Вопрос находится в компетенции правоохранительных органов. Если он виноват - пусть отвечает по закону", - заявили в мэрии.

Виктор Потанин ранее был советником городского главы Харькова Геннадия Кернеса по взаимодействию с коммунальными предприятиями. Согласно представленной в марте нынешнего года декларации, владеет жилым домом в селе Гайдары, автомобилями ВАЗ и Ford Escort, а также 50% корпоративных прав на компанию ООО "Прогрессивные технологии и коммуникации". В 2017 году Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания проводила внеплановую проверку телеканала, которым обладает эта фирма, за сюжет о Крыме.