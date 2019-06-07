Пьяный чиновник стрелял по мужчине

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
1 Просмотров: 3583
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 38847
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 396
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 351
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2007
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3051
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5499
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3627
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2223
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7713
Фото
Все фото
8
4
6
3
3
Машины залило по крышу: оккупированный Севастополь &quot;ушел под воду&quot;
Машины залило по крышу: оккупированный Севастополь "ушел под воду"
Взорвалась квартира в жилом квартале - 19 человек пострадали
Взорвалась квартира в жилом квартале - 19 человек пострадали
Иностранец перевозил наркотики в детском мотоцикле
Иностранец перевозил наркотики в детском мотоцикле
Компания подростков с ножами нападает на сверстников
Компания подростков с ножами нападает на сверстников
У грузовика взорвалось колесо - погиб водитель легковушки
У грузовика взорвалось колесо - погиб водитель легковушки
Видео
Все видео
Задержали мужчину, который готовил теракт на детской площадке
Задержали мужчину, который готовил теракт на детской площадке
Неизвестные дерзко ограбили банкомат
Неизвестные дерзко ограбили банкомат
Ливень затопил дороги - показали фото и видео
Ливень затопил дороги - показали фото и видео
Села стали реками: непогода наделала беды на Тернопольщине
Села стали реками: непогода наделала беды на Тернопольщине
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
Интервью
1/5
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 3618
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 405
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 513
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1071
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3636
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 июня 2019
Просмотров: 459
Вельмі добра
У тій хаті, в яку я з недавніх пір переселився, є вже потроху всього такого, що робить твоє існування затишним. Немає тільки книжок, хоч я й звик, ...
пятница, 07 июня 2019 17:12

Пьяный чиновник стрелял по мужчине

  Комментировать
Пьяный чиновник стрелял по мужчине
В пресс-службе горсовета сообщили, что ничего не знают о том, что произошло Фото: Новости Харькова

Вечером 6 июня в Змиевском районе задержали председателя Департамента развития телекоммуникационных технологий и связи Виктора Потанина, которого подозревают в стрельбе по мужчине из травматического оружия.

Инцидент произошел 5 июня в 20:18 в селе Гайдар. Чиновник в нетрезвом состоянии подъехал на автомобиле Scoda в магазин. Там он произвёл от трех до пяти выстрелов из травматической версии пистолета Макарова по мужчине 1978 года рождения. Пострадавший получил ранение паховой области и левой голени. Местному жителю оказали медицинскую помощь. От госпитализации пострадавший отказался, пишут newsroom.

Причиной инцидента стал конфликт из-за возникновения денежного долга. Дело открыли по статье уголовного кодекса Украины - хулиганство с применением оружия.

Мужчина находится в изоляторе временного содержания.

В Департаменте развития телекоммуникационных технологий и связи не подтверждают информацию о событии с участием его руководителя.

"Виктор Николаевич сейчас находится в отпуске. Я не уполномочена отвечать на подобные вопросы, но это неправда. Он в законном отпуске", - заявили нам в приемной чиновника.

В пресс-службе горсовета сообщили, что ничего не знают о том, что произошло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина и женщина пьяными стреляли с балкона

"Вопрос находится в компетенции правоохранительных органов. Если он виноват - пусть отвечает по закону", - заявили в мэрии.

Виктор Потанин ранее был советником городского главы Харькова Геннадия Кернеса по взаимодействию с коммунальными предприятиями. Согласно представленной в марте нынешнего года декларации, владеет жилым домом в селе Гайдары, автомобилями ВАЗ и Ford Escort, а также 50% корпоративных прав на компанию ООО "Прогрессивные технологии и коммуникации". В 2017 году Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания проводила внеплановую проверку телеканала, которым обладает эта фирма, за сюжет о Крыме.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пьяный чиновник стрелял по мужчине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июня

Умер разработчик крупнейшего в мире самолета "Мрия"

Немецкий боксер с цыганским корнями нокаутировал рефери поединка

Место смерти выдающихся украинцев: сегодня День памяти погибших на Соловках

Украинцы провели удачный контрудар

Папе Римскому выделили территорию

Самое читаемое
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
14
 Просмотров: 38838
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 38583
Отец переехал годовалого сына
Отец переехал годовалого сына Просмотров: 24328
&quot;Пропавшее&quot; из Банковой оборудование нашлось
"Пропавшее" из Банковой оборудование нашлось 2 Просмотров: 15841
Оставила предсмертное видео и выпрыгнула из окна
Оставила предсмертное видео и выпрыгнула из окна Просмотров: 15543
Происшествия
Женщина на улице продавала боевую гранату
Женщина на улице продавала боевую гранату
 Просмотров: 99
Отец и дочь погибли при невыясненных обстоятельствах
Отец и дочь погибли при невыясненных обстоятельствах Просмотров: 225
Посреди дня мужчина застрелил супругу, а потом себя
Посреди дня мужчина застрелил супругу, а потом себя Просмотров: 513
Мужчина сжег себя после длительного конфликта с полицейскими
Мужчина сжег себя после длительного конфликта с полицейскими Просмотров: 324
Машины залило по крышу: оккупированный Севастополь "ушел под воду"
Машины залило по крышу: оккупированный Севастополь "ушел под воду"
8
 Просмотров: 2826
Больше всего комментируют
34
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
18
Активисты пикетируют дом Порошенко
8
Украинцев будут штрафовать за ношение военного камуфляжа
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
5
Минская шиза - Зеленский и Кучма возмутили соцсети
Голосов: 1549
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua