Пьяный 18-летний водитель устроил смертельную аварию

4 ноября в селе Хлевище Кицманского района Черновицкой области 18-летний водитель "ВАЗ" врезался в дерево. Погибла 22-летняя пассажирка. Еще 3 человек получили травмы.

Водитель был пьян, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: cv.npu.gov.ua В селе Хлевище Черновицкой области 18-летний водитель «ВАЗ» врезался в дерево. Погибла 22-летняя пассажирка. Еще 3 человек получили травмы

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"18-летний водитель "ВАЗ" в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части дороги с последующим наездом на дерево. В результате ДТП 22-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Еще трех пассажиров госпитализированы в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести", - рассказали в полиции.

Автор: cv.npu.gov.ua 18-летний водитель был пьян, из-за чего не справился с управлением

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

В Чернигове на мокрой дороге автомобиль с подростком за рулем столкнулся с придорожным деревом. В результате он и трое пассажиров-сверстников погибли на месте происшествия. Девушка, которая была рядом, находится в больнице.