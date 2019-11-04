Пьяный 18-летний водитель устроил смертельную аварию

4 ноября в селе Хлевище Кицманского района Черновицкой области 18-летний водитель "ВАЗ" врезался в дерево. Погибла 22-летняя пассажирка. Еще 3 человек получили травмы.
Водитель был пьян, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"18-летний водитель "ВАЗ" в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части дороги с последующим наездом на дерево. В результате ДТП 22-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Еще трех пассажиров госпитализированы в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести", - рассказали в полиции.
Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
В Чернигове на мокрой дороге автомобиль с подростком за рулем столкнулся с придорожным деревом. В результате он и трое пассажиров-сверстников погибли на месте происшествия. Девушка, которая была рядом, находится в больнице.
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