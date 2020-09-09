Пьяная женщина спала на тротуаре: рядом в коляске плакал её ребенок

Женщина спала на тротуаре. Фото: sumypost.com

8 сентября в городе Дрогобыч местный житель увидел детскую коляску, возле которой лежала пьяная женщина. Он сразу вызвал полицию. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"В 16:10 в Дрогобычский отдел полиции поступило сообщение от прохожего о том, что на улице Трускавецкой на тротуаре лежит женщина, а рядом с ней в коляске плачет младенец. По указанному адресу немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции Дрогобычского отдела полиции. На месте правоохранители установили личность женщины – 19-летней местной жительницы, которая, как в дальнейшем установили медики, находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. в коляске плакал ее шестимесячный сын", - говорится в сообщении.

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Маму и ребенка доставили в больницу. Здоровью малыша ничего не угрожает.

Полицейские уже сообщили об инциденте работникам службы по делам детей Дрогобычского городского совета. Сейчас решается вопрос о привлечении матери к уголовной ответственности за недобросовестное выполнение обязанностей по уходу за ребенком.

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