Пьяная женщина с шариковой ручкой напала на полицейских Фото: korrespondent.net

В Запорожье в Хортицком районе на улице Лахтинской произошел инцидент. Местные жители пожаловались на шум в одной из квартир. Там находилась нетрезвая женщина, которая громко кричала и била свою дочь. В квартире находился маленький ребенок. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"8 сентября в 15:17 из службы "102" в Хортицкое отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило заявление от граждан о том, что жительница дома по улице Лахтинская в состоянии алкогольного опьянения совершила громкую ссору и бьет свою дочь. На отработке вызова о домашнем насилии для выяснения обстоятельств и принятия соответствующих мер, направили наряд полиции в составе старшего участкового офицера полиции и сотрудницы батальона Управление патрульной полиции. Когда полицейские зашли в помещение, агрессивная хозяйка квартиры 1965 года, "вооруженная" шариковой ручкой набросилась на них, нанося удары. Чтобы прекратить неадекватные действия гражданки, пришлось вызывать помощь ", – говорится в сообщении.

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Женщину задержали. Полицейские открыли уголовное производство за угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

11 сентября возле села Карпиловка Киверцовского района Волынской области произошла драка со стрельбой между местными жителями и полицейскими. В больницу попали двое патрульных и двое местных жителей.