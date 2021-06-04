Пьяная женщина с младенцем на руках падала и ругалась на прохожих

 
Ексклюзивы
1/5
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 666
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Просмотров: 261
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Просмотров: 351
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Просмотров: 801
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 405
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Просмотров: 585
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Просмотров: 738
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 450
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Просмотров: 261
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
Просмотров: 414
Фото
Все фото
3
8
6
5
8
Капеллан с семьей разбился на трассе
Капеллан с семьей разбился на трассе
Полицейского, который пытал юношей, уличили в еще одном эпизоде
Полицейского, который пытал юношей, уличили в еще одном эпизоде
Пропавшего три года назад мужчину нашли расстрелянным на дне колодца
Пропавшего три года назад мужчину нашли расстрелянным на дне колодца
Расстрел семи военных под Житомиром: суд вышел на финальную стадию
Расстрел семи военных под Житомиром: суд вышел на финальную стадию
Затоплены дома, поломаны деревья, водой залило автобусы - последствия мощного ливня
Затоплены дома, поломаны деревья, водой залило автобусы - последствия мощного ливня
Видео
Все видео
Вызов такси для пассажирки с ребенком обернулся адом
Вызов такси для пассажирки с ребенком обернулся адом
13-летняя девушка убила водителя Uber
13-летняя девушка убила водителя Uber
"А что, я не имею права?": женщина на улице устроила обнаженное "шоу"
"А что, я не имею права?": женщина на улице устроила обнаженное "шоу"
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
Мужчина взял в заложники сына и его мать. Грозился убить
Мужчина взял в заложники сына и его мать. Грозился убить
Интервью
1/5
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Просмотров: 261
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 405
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 297
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 441
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 864
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
04 июня 2021
Просмотров: 90
Про лапу тигра й війну, якої "немає"
Конфлікт хлопчачого гурту зі слабшими сусідами гаситься миротворчими стусанами. Зійшлися інтереси села й невеликого кутка – на чужу територію ...
пятница, 04 июня 2021 21:02

Пьяная женщина с младенцем на руках падала и ругалась на прохожих

  Комментировать

В Одессе пьяная 37-летняя женщина, едва держась на ногах, ходила по улицам города с младенцем на руках.

Она несколько раз падала и ругалась в сторону прохожих, которые, беспокоясь за ребенка, делали ей замечания. Об этом сообщили в патрульной полиции.

Автор: facebook.com/odesapolice
  В Одессе пьяная женщина с младенцем на руках падала и ругалась на прохожих. Те вызвали полицию
В Одессе пьяная женщина с младенцем на руках падала и ругалась на прохожих. Те вызвали полицию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяная в стельку мать свалила коляску с ребенком: прогулка попала на видео

"Инспекторы прибыли на улицу Ицхака Рабина. И увидели женщину с двухмесячным ребенком на руках в беспомощном состоянии. Объяснить что-либо она не могла. И своим поведением могла нанести вред ребенку", - рассказали патрульные.

Автор: facebook.com/odesapolice
  Ребенку вызвали "скорую", пьяную мать забрали в полицию
Ребенку вызвали "скорую", пьяную мать забрали в полицию

Для ребенка они вызвали "скорую". А женщину доставили в участок полиции. С ней будут разбираться полицейские ювенальной превенции.

В Одессе женщина в неадекватном состоянии гуляла с ребенком по парку. Она качалась и едва не падала с ног. При этом ребенок в коляске лежал лицом в подушку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пьяная женщина с младенцем на руках падала и ругалась на прохожих». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Украинских бойцов потравили паралитическим газом

День борьбы с кариесом: как защитить зубы

Женщина взлетела на невероятную высоту

Киев получил уникальную льготу

Взорвались два пассажирских поезда. Сотни погибших

Солдаты начали убивать протестующих

Создали целебный сыр

Самое читаемое
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 12197
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 8415
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
5
 Просмотров: 5805
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 4707
Как менялся отдых у моря в Одессе в течение 120 лет - фото
Как менялся отдых у моря в Одессе в течение 120 лет - фото
21
 Просмотров: 3645
Происшествия
Активист, которого взяли на рэкете, сделал заявление
Активист, которого взяли на рэкете, сделал заявление Просмотров: 90
Спецслужбы РФ атаковали украинские компьютерные сети
Спецслужбы РФ атаковали украинские компьютерные сети Просмотров: 207
Капеллан с семьей разбился на трассе
Капеллан с семьей разбился на трассе
3
 Просмотров: 810
Полицейского, который пытал юношей, уличили в еще одном эпизоде
Полицейского, который пытал юношей, уличили в еще одном эпизоде
8
 Просмотров: 909
Таксист-неадекват забрызгал баллончиком пассажирку с ребенком: реакция Bolt
Таксист-неадекват забрызгал баллончиком пассажирку с ребенком: реакция Bolt Просмотров: 405
Больше всего комментируют
44
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
9
Порошенко вышел с допроса по делу Медведчука и вспомнил о Зеленском
3
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2
Выселение из Кончи-Заспы и Пущи-Водицы начались - Данилов назвал фамилии
Голосов: 2826
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть