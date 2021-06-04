В Одессе пьяная 37-летняя женщина, едва держась на ногах, ходила по улицам города с младенцем на руках.

Она несколько раз падала и ругалась в сторону прохожих, которые, беспокоясь за ребенка, делали ей замечания. Об этом сообщили в патрульной полиции.

Автор: facebook.com/odesapolice В Одессе пьяная женщина с младенцем на руках падала и ругалась на прохожих. Те вызвали полицию

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"Инспекторы прибыли на улицу Ицхака Рабина. И увидели женщину с двухмесячным ребенком на руках в беспомощном состоянии. Объяснить что-либо она не могла. И своим поведением могла нанести вред ребенку", - рассказали патрульные.

Автор: facebook.com/odesapolice Ребенку вызвали "скорую", пьяную мать забрали в полицию

Для ребенка они вызвали "скорую". А женщину доставили в участок полиции. С ней будут разбираться полицейские ювенальной превенции.

В Одессе женщина в неадекватном состоянии гуляла с ребенком по парку. Она качалась и едва не падала с ног. При этом ребенок в коляске лежал лицом в подушку.