Пьяная женщина развалила полицейской голову

В Ровно 47-летняя полицейская получила бутылкой по голове от пьяной 30-летней жительницы Вараша. Участковая была на службе и шла к заявителю в микрорайоне Строителей. Полицейская госпитализирована, а злоумышленницу поместили в изолятор временного содержания.

Происшествие случилось вечером 22 апреля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: rv.npu.gov.ua В Ровно 47-летняя полицейская получила бутылкой по голове от пьяной 30-летней женщины

"Участковая находилась на службе и по обращению местных жителей шла как раз к заявителю. Женщина сидела на скамейке. Ругалась и угрожала полицейской. В ответ получила замечание. Злоумышленница продолжала нецензурно выражаться и провоцировать драку. Офицер сообщила о конфликте по спецлинии 102. Когда это услышала злоумышленница, набросилась на участковую, дергала ее за форменную одежду, а затем ударила по голове стеклянной бутылкой", - рассказали полицейские.

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У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, трещина лобной кости и многочисленные ушибы.

Автор: rv.npu.gov.ua Полицейскую госпитализировали, а злоумышленницу поместили в изолятор временного содержания

О нападавшей известно, что она злоупотребляет алкогольными напитками и уже неоднократно попадала в поле зрения полицейских. За совершение домашнего насилия она находится на учете. Теперь за нападение на полицейскую может сесть в тюрьму на пять лет.

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