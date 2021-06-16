Пьяная водитель троллейбуса влетела в забор и скрылась

15 июня в Луцке 41-летняя водитель троллейбуса не справилась с управлением и влетела в забор на ул. Владимирской. С места аварии скрылась.

Выяснилось, за руль села пьяная. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения прошла в медицинском учреждении. Результат - 1,01 промилле, что в пять раз превышало допустимую норму, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Автор: facebook.com/lutskpolice В Луцке 41-летняя водитель троллейбуса не справилась с управлением и влетела в забор

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"Заявитель сообщил, что водитель троллейбуса не справился с управлением, врезался в забор и скрылся с места ДТП. У заявителя есть очевидцы, которые видели событие. Патрульные выяснили, кто управлял троллейбусом. Также через несколько минут водитель позвонил владельцу забора и сказала, что вернется на место ДТП. 41-летняя водитель сообщила, что действительно она управляла троллейбусом, повредила забор и скрылась с места происшествия. В дорожной аварии никто не травмировался", - рассказали патрульные.

Автор: facebook.com/lutskpolice За руль общественного транспорта водитель села навеселе. Уровень алкоголя в пять раз превышал допустимую норму

На водителя составили пять админпротоколов и изъяли водительское удостоверение.

В центре Харькова троллейбус врезался в остановку и сразу уехал с места аварии. Она произошла на остановке Университет в сторону площади Свободы.