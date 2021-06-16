Пьяная водитель троллейбуса влетела в забор и скрылась

 
Ексклюзивы
1/5
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 603
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 306
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
2 Просмотров: 459
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 666
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 585
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 837
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 990
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 405
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 378
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Фото
Все фото
3
3
3
3
11
В центре Киева провалился пол, есть пострадавшие: фото ЧП
В центре Киева провалился пол, есть пострадавшие: фото ЧП
Известно, кого толкнул пьяный пешеход под грузовик
Известно, кого толкнул пьяный пешеход под грузовик
Насильника-грабителя искали по всей области: подробности задержания
Насильника-грабителя искали по всей области: подробности задержания
Директор детского санатория вынес мебели и техники на 20 млн грн
Директор детского санатория вынес мебели и техники на 20 млн грн
Пьяный патрульный устроил смертельное ДТП: показали фото
Пьяный патрульный устроил смертельное ДТП: показали фото
Видео
Все видео
Наглый кортеж Суркиса остановили патрульные
Наглый кортеж Суркиса остановили патрульные
"Русская" блогерша из-под Киева матом высказалась об украинском языке
"Русская" блогерша из-под Киева матом высказалась об украинском языке
Похищение сербского бизнесмена в Киеве: в полиции раскрыли подробности
Похищение сербского бизнесмена в Киеве: в полиции раскрыли подробности
Маршрутчик за рулем распивал спиртное
Маршрутчик за рулем распивал спиртное
Отдыхающие в шоке: иностранцы убивали коз посреди украинского пляжа
Отдыхающие в шоке: иностранцы убивали коз посреди украинского пляжа
Интервью
1/5
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 603
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 207
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 783
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 540
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 486
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
15 июня 2021
Просмотров: 189
Шевченку згадають усе
Наприкінці травня національна команда України розпочала вирішальний етап підготовки до Євро. Футболістів зібрали помічники Андрія Шевченка. Головного ...
среда, 16 июня 2021 11:35

Пьяная водитель троллейбуса влетела в забор и скрылась

  Комментировать

15 июня в Луцке 41-летняя водитель троллейбуса не справилась с управлением и влетела в забор на ул. Владимирской. С места аварии скрылась.

Выяснилось, за руль села пьяная. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения прошла в медицинском учреждении. Результат - 1,01 промилле, что в пять раз превышало допустимую норму, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Автор: facebook.com/lutskpolice
  В Луцке 41-летняя водитель троллейбуса не справилась с управлением и влетела в забор
В Луцке 41-летняя водитель троллейбуса не справилась с управлением и влетела в забор

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамваи на полном ходу сносили столбы и деревья

"Заявитель сообщил, что водитель троллейбуса не справился с управлением, врезался в забор и скрылся с места ДТП. У заявителя есть очевидцы, которые видели событие. Патрульные выяснили, кто управлял троллейбусом. Также через несколько минут водитель позвонил владельцу забора и сказала, что вернется на место ДТП. 41-летняя водитель сообщила, что действительно она управляла троллейбусом, повредила забор и скрылась с места происшествия. В дорожной аварии никто не травмировался", - рассказали патрульные.

Автор: facebook.com/lutskpolice
  За руль общественного транспорта водитель села навеселе. Уровень алкоголя в пять раз превышал допустимую норму
За руль общественного транспорта водитель села навеселе. Уровень алкоголя в пять раз превышал допустимую норму

На водителя составили пять админпротоколов и изъяли водительское удостоверение.

В центре Харькова троллейбус врезался в остановку и сразу уехал с места аварии. Она произошла на остановке Университет в сторону площади Свободы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пьяная водитель троллейбуса влетела в забор и скрылась». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июня

В Ватикане заявили о поддержке борьбы украинцев

Младше на 36 лет: четвертый раз женился легендарный комик

Экспериментальный цех украинского завода выпустил автомобиль

Женщина родила в прямом эфире телеканала

Советские войска открыли огонь по демонстрантам

Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ

Атаману пришили отрубленную голову

Елена Зеленская заразилась коронавирусом

Самое читаемое
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 10377
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 4689
&quot;Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы &quot;прохлаждаемся&quot; - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
 1 Просмотров: 4599
Показали &quot;еду для свиней&quot;, которой кормят военных. В ВСУ отреагировали
Показали "еду для свиней", которой кормят военных. В ВСУ отреагировали Просмотров: 2709
17-летнюю девушку изнасиловал и ограбил сосед по хостелу
17-летнюю девушку изнасиловал и ограбил сосед по хостелу Просмотров: 2511
Происшествия
В центре Киева провалился пол, есть пострадавшие: фото ЧП
В центре Киева провалился пол, есть пострадавшие: фото ЧП
3
 Просмотров: 72
Мужчина напал с ножом на прохожего - не понравился внешний вид
Мужчина напал с ножом на прохожего - не понравился внешний вид Просмотров: 45
Известно, кого толкнул пьяный пешеход под грузовик
Известно, кого толкнул пьяный пешеход под грузовик
3
 Просмотров: 396
Наглый кортеж Суркиса остановили патрульные
Наглый кортеж Суркиса остановили патрульные
 Просмотров: 693
Троих мужчин расстреляли посреди улицы
Троих мужчин расстреляли посреди улицы Просмотров: 549
Больше всего комментируют
4
Зеленскому поставили четверку с натяжкой по 10-балльной шкале
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
2
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
2
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
1
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
Голосов: 326
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть