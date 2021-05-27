Пьяная в стельку мать свалила коляску с ребенком: прогулка попала на видео

В Виннице пьяный в стельку иметь свалила тележку с ребенком: видео нетрезвой прогулки. Фото: скриншот с видео

В Виннице пьяная мать упала на коляску с ребенком. Это произошло во время прогулки.

Женщина едва держалась на ногах, поэтому споткнулась и упала, завалив коляску с ребенком. Рядом в это время был ее старший ребенок. Видео нетрезвой прогулки выложили на Telegram-канале "Стражи Эспрессо".

На кадрах видно, как горе-мать, у которой буквально заплетаются ноги, катит коляску. Рядом идет маленькая девочка. Вдруг женщина не удержалась на своих двоих и загремела на коляску, свалив ее на землю, а вместе с ним и ребенка. Женщина перекатилась с коляски, но самостоятельно встать не смогла.

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Ползание по земле нетрезвой горожанки увидел прохожий. Он поднял коляску, а потом і горе-мать. Женщина покатила ребенка дальше.

По словам очевидцев, они вызвали полицию.

В Одессе женщина в неадекватном состоянии гуляла с ребенком по парку. Она качалась и едва не падала с ног. При этом ребенок в коляске лежала лицом в подушку.