 
Ексклюзивы
1/5
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
Просмотров: 918
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 5562
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 2124
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 342
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5337
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 6156
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
4 Просмотров: 1566
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6426
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10593
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4977
Фото
Все фото
5
2
5
7
3
Пьяная полицейская совершила ДТП и показывала нижнее белье
Пьяная полицейская совершила ДТП и показывала нижнее белье
Прохожие на улице нашли гранату
Прохожие на улице нашли гранату
Квартирные грабители нашли жертву в интернете
Квартирные грабители нашли жертву в интернете
Разоблачение торговцев оружием закончилось обысками в семи регионах Украины
Разоблачение торговцев оружием закончилось обысками в семи регионах Украины
Активисты с &quot;дымовухами&quot; атакуют прокуратуру в Херсоне
Активисты с "дымовухами" атакуют прокуратуру в Херсоне
Видео
Все видео
Бойцовская собака набросилась на хозяина, который сделал его вегетерианцем
Бойцовская собака набросилась на хозяина, который сделал его вегетерианцем
Убитый АТОвець незадолго до смерти опубликовал в сети видео
Убитый АТОвець незадолго до смерти опубликовал в сети видео
Чиновницу облили кислотой
Чиновницу облили кислотой
Вандалы напали на столичную электричку
Вандалы напали на столичную электричку
В Киеве полиция задержала убийцу 16-летней девушки
В Киеве полиция задержала убийцу 16-летней девушки
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1584
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3348
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 684
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4977
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1116
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 1044
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
среда, 01 августа 2018 16:42

Пьяная полицейская совершила ДТП и показывала нижнее белье
5

  Комментировать

Пьяна одесская полицейская совершила ДТП и показывала нижнее белье активисту
Фото: Facebook
Пьяна одесская полицейская совершила ДТП и показывала нижнее белье активисту
Пьяна одесская полицейская совершила ДТП и показывала нижнее белье активисту
Пьяна одесская полицейская совершила ДТП и показывала нижнее белье активисту
Пьяна одесская полицейская совершила ДТП и показывала нижнее белье активисту

Ночью 1 августа на 1-й станции Люстдорфской дороги в Одессе автомобиль Nissan под управлением работницы полиции врезался в припаркованное авто. Об этом сообщил активист "Безопасного города" Дмитрий Кравчук в Facebook.

Виновницей ДТП стала инспектор Приморского райотдела полиции Наталья Марышева. Она была пьяна, что и подтвердила экспертиза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель на тротуаре убил 8-летнюю девочку

Тот факт, что процесс снимал активист, разгневал женщину и она почему-то решила поднять юбку и показать мужчине свое белье.

В Одессе на ул. Атамана Головатого полицейские задержали пьяного водителя. Во время беседы он честно признался, что выпил лишнего. А потом достал из багажника топор и начал крушить авто.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пьяная полицейская совершила ДТП и показывала нижнее белье». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Впервые снесли памятник Ленину

Обнаружили первое упоминание о запорожских казаках

Первооткрывателя нового континента заковали в кандалы

Сектантов вывели из города голыми

Языковой закон освободил от украинизации чиновников из России

Поражение партизан подняло боевой дух Красной армии

Самое читаемое
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
9
 Просмотров: 148251
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
11
 Просмотров: 86077
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
31
 Просмотров: 55572
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
9
 Просмотров: 27443
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
8
 Просмотров: 26357
Больше всего комментируют
49
Засуха в Крыму уничтожил 10 тыс гектаров посевов
7
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
6
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
6
Порошенко дал срочное задание по России
5
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
Голосов: 3300
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua