Пьяная полицейская совершила ДТП и показывала нижнее белье

Ночью 1 августа на 1-й станции Люстдорфской дороги в Одессе автомобиль Nissan под управлением работницы полиции врезался в припаркованное авто. Об этом сообщил активист "Безопасного города" Дмитрий Кравчук в Facebook.
Виновницей ДТП стала инспектор Приморского райотдела полиции Наталья Марышева. Она была пьяна, что и подтвердила экспертиза.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель на тротуаре убил 8-летнюю девочку
Тот факт, что процесс снимал активист, разгневал женщину и она почему-то решила поднять юбку и показать мужчине свое белье.
В Одессе на ул. Атамана Головатого полицейские задержали пьяного водителя. Во время беседы он честно признался, что выпил лишнего. А потом достал из багажника топор и начал крушить авто.
Комментарии