Пьяная полицейская совершила ДТП и показывала нижнее белье

Фото: Facebook

Ночью 1 августа на 1-й станции Люстдорфской дороги в Одессе автомобиль Nissan под управлением работницы полиции врезался в припаркованное авто. Об этом сообщил активист "Безопасного города" Дмитрий Кравчук в Facebook.

Виновницей ДТП стала инспектор Приморского райотдела полиции Наталья Марышева. Она была пьяна, что и подтвердила экспертиза.

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Тот факт, что процесс снимал активист, разгневал женщину и она почему-то решила поднять юбку и показать мужчине свое белье.

В Одессе на ул. Атамана Головатого полицейские задержали пьяного водителя. Во время беседы он честно признался, что выпил лишнего. А потом достал из багажника топор и начал крушить авто.