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среда, 29 июля 2020 13:31

Пьяная пара занималась сексом на глазах у полиции и прохожих (18+)

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Пьяная пара занималась сексом на глазах у полиции и прохожих (18+)
В Кременчуге пьяная пара занималась сексом на глазах у полиции и прохожих. Фото: скриншот с видео

Вечером 28 июля в Кременчуге на Раковке патрульные остановили пьяного водителя.

А мужчина, чтобы избежать ответственности, закрылся в авто и занялся сексом с женщиной. Об этом пишет ТСН.ua со ссылкой на патрульную полицию Кременчуга.

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Событие сняли на видео очевидцы и опубликовали в соцсети.

На записи видно, что водитель не реагировал на полицию, стоявшую перед его автомобилем, и продолжал заниматься любовью с женщиной.

В Киеве на Отрадном проспекте пара занималась сексом на капоте чужого авто. Мужчина и женщина, вероятно, были в состоянии наркотического опьянения.

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