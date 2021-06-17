Пьяная компания на минивэне влетела в дерево: фото смертельной поездки

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17 июня вблизи села Михалин Ровенской области Volkswagen Touran слетел с дороги и врезался в дерево. Двое мужчин погибли, еще трое травмированы.

Сообщение о трагедии поступило в 1:28, рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

"Два человека погибли на месте происшествия. Трое получили травмы. Спасатели деблокировали из покореженного авто погибших. Все травмированные были госпитализированы в приемное отделение Березнивской ЦРБ", - рассказали спасатели.

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Потерпевшие сами смогли выбраться из искореженного авто. От них пахло алкоголем, рассказали в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи.

"Трем мужчинам, находившимся в машине, удалось выбраться из нее. Двое были мертвы. Мужчины в возрасте ориентировочно 25-28 лет утверждали, что не помнят ни своих имен, ни что случилось. От водителя резко пахло алкоголем, имел шаткую походку. У него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. У двух его пассажиров такие же травмы, в дополнение у одного рана головы, у другого - разбитое лицо. От них тоже несло алкоголем", - рассказали медики.

Все обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

У села Новая Прилука Винницкой области Volkswagen слетел с дороги и врезался в дерево. В результате погибла 28-летняя женщина. Еще один пациент в реанимации. За рулем автомобиля был пьяный 33-летний патрульный из Киева. Тест показал в его крови 1,3 промилле алкоголя при допустимой норме 0,2.