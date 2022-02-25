"Путин стал убийцей не только украинцев, но и россиян" - Резников

Министр обороны Алексей Резников обратился к россиянам. Фото: Facebook Алексея Резникова

Более 40 часов отпора российским оккупантам доказали, что украинская армия - самая мощная в Европе и здесь бесстрашный народ. Об этом в Facebook написал министр обороны Алексей Резников.

"Мы с вами и так это знали. Теперь это увидели и начали осознавать все. Наши защитники и защитницы каждой минуты своей героической борьбы меняют отношение к Украине в мире. Это увеличивает поддержку. Украинцы сейчас борются за будущее, которого давно заслуживали. Как свое, да и всей Европы. Мы обязательно победим!", - написал он.

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Затем в сообщении перешел на русский и обратился к россиянам.

"Теперь хочу обратиться к жителям Российской Федерации. Особенно – к женам, матерям, подругам российских солдат и офицеров.

За несколько дней интервенции в Украине будет уничтожено столько же русских военных, сколько за две чеченские войны. Тысячи. Тысячи.

Правитель России стал убийцей. Убийцей не только украинцев, но и россиян. Мы знаем, что сейчас в армию по всей России срочно забирают совсем мальчишек. Что готовятся перебросить призывников без минимальных боевых навыков. Что контрактникам не говорят, куда они направляются по сути. И что их ждёт.Прочь своих близких, если они вам дороги. Не отправляйте их на верную смерть! Их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов. Выходите на улицы. Настаивайте остановить войну", - добавил он.

Президент Владимир Зеленский заявил, что за первые сутки российского вторжения погибли 137 украинских военнослужащих и еще 316 получили ранения. В результате российского вторжения в Украину погибли по меньшей мере 25 гражданских, еще 102 получили ранения, свидетельствуют данные Организации объединенных наций. Но эти данные приблизительны. Реальные цифры погибших и раненых могут быть гораздо больше. Среди погибших мирных жителей в результате нападения России есть дети.