Пуля застряла в небе: бывший военный дважды пытался покончить с собой

В Киеве бывший военный совершил две неудачные попытки самоубийства. Фото - Пресса Украины

В Киеве 64-летний мужчина, бывший военный, хотел покончить с собой. Сначала выстрелил себе в рот из травматического пистолета но пуля застряла в небе.

После этого, придя в себя, на глазах у родных, бригады "скорой" и патрульных мужчина выбежал на балкон и пытался выпрыгнуть с третьего этажа. На это мгновенно отреагировал один из патрульных, который и спас мужчину. Об этом сообщает ТСН.

"Даже не знаю, как я за ним успел добежать. Единственный вопрос у него было: "Почему не сработало оружие?", - рассказал патрульный Максим Леонов.

Родственники мужчины отказались рассказывать, что могло бы стать причиной таких упорных попыток мужчины свести счеты с жизнью. В полиции сообщили, что последние полгода киевлянин находился в депрессии.

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Соседи назвали семью киевлянина порядочным. Также рассказали, что недавно у мужчины якобы начались проблемы со здоровьем.

Спасенного киевлянина доставили в больницу, чтобы полечить раны и провести консультацию с психологом.

В Тульчине Винницкой области 59-летний местный житель выстрелил себе в голову и остался жив. На такой шаг решился после ссоры с родными.