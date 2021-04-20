Пуля прошила мозг: последние новости о состоянии раненого в тире девятиклассника

Состояние девятиклассника из Черкасс, который получил ранение в голову в тире, крайне тяжелое.
Парня прооперировали, пулю - достали. Она прошила мозг, сообщил директор областной детской больницы Николай Кондрацкий.
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"Операция прошла нормально. Пуля фактически прошла на вылет - полностью прошила мозг. Входное отверстие находится в правой височной области, а выходное - в левой ", - рассказал Кондрацкий.
Никаких прогнозов медики пока не дают. Парень находится на искусственной вентиляции легких. Давление - нестабильно.
Трагедия в тире Черкасской гимназии №9 произошла 19 апреля примерно в 16:00. 14-летний парень получил тяжелую травму. Когда "скорая" прибыла, подросток уже был в критическом состоянии, без сознания и с кровотечением из головы. Уже в больнице у пострадавшего остановилось дыхание и подростка перевели на искусственную вентиляцию легких. Состояние оценивается как крайне тяжелое.
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