Пуля прошила мозг: последние новости о состоянии раненого в тире девятиклассника

В Черкассах спасают 14-летнего парня, которого нашли в тире с простреленной головой. Фото: facebook.com/groups/emd.ck.ua

Состояние девятиклассника из Черкасс, который получил ранение в голову в тире, крайне тяжелое.

Парня прооперировали, пулю - достали. Она прошила мозг, сообщил директор областной детской больницы Николай Кондрацкий.

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"Операция прошла нормально. Пуля фактически прошла на вылет - полностью прошила мозг. Входное отверстие находится в правой височной области, а выходное - в левой ", - рассказал Кондрацкий.

Никаких прогнозов медики пока не дают. Парень находится на искусственной вентиляции легких. Давление - нестабильно.

Трагедия в тире Черкасской гимназии №9 произошла 19 апреля примерно в 16:00. 14-летний парень получил тяжелую травму. Когда "скорая" прибыла, подросток уже был в критическом состоянии, без сознания и с кровотечением из головы. Уже в больнице у пострадавшего остановилось дыхание и подростка перевели на искусственную вентиляцию легких. Состояние оценивается как крайне тяжелое.